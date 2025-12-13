Enna: weekend di appuntamenti tra tradizioni di Santa Lucia, benessere e iniziative natalizie

PUBBLICITÀ

Dopo che la giornata inaugurale di ieri ha dato il via al programma “Natale a Fundrisi”, a cura dell’Associazione Funnurisi e che proseguirà nei giorni dedicati fino al 3 gennaio, a seguire tante altre iniziative per un calendario natalizio ricco di appuntamenti già da stasera ad Enna.

PUBBLICITÀ

Oggi, sabato 13 dicembre, in occasione della solennità di Santa Lucia, si terrà la Processione del fercolo portato a spalla, accompagnata dai Tamburinari do Giurfu di Villarosa, con partenza dalla Chiesa del Carmine alle ore 19:00. I festeggiamenti comprendono anche la tradizionale “Notturna”, organizzata dalla Parrocchia di San Tommaso, che si è svolta dal Castello per le vie della città all’alba di questa mattina, con il gruppo folk “Faiddri” di Enna, che animerà le zone del centro storico anche nel pomeriggio di domani con “musica itinerante”, dalle ore 18:00.

PUBBLICITÀ

Sempre nella giornata di domani, 14 dicembre, presso la SPE – Spazio per Enna, in piazza Scelfo (Galleria Civica), avrà luogo l’evento “Vibrazioni Invernali”, del nuovo ciclo di iniziative dal titolo “Yoga Day Festival” – Festival del benessere olistico, con la collaborazione di Anna Lo Grasso (previsto ad Enna per il prossimo mese di giugno nella sua 4ª edizione). L’incontro inizierà alle 10:30 con l’accoglienza dei partecipanti. Protagonisti saranno: Michele Nunnari, musicista e Gong Master esperto in rebirthing e tecniche bioenergetiche, che guiderà gli ospiti in un bagno sonoro per sciogliere le tensioni del corpo e dello spirito (ore 11:00 – 13:00); Rishika Ruchita, monaca indù di origini italiane, con il gruppo “Bhakti Marga Sicilia”, che offriranno pratiche spirituali di Satsang e Kirtan, con mantra e canti devozionali per aumentare la vibrazione energetica.

“Le vibrazioni non sono qualcosa che accade – comunicano gli organizzatori -. Sono qualcosa che creiamo. Quando alzi la tua vibrazione, tutto cambia: le relazioni, le scelte, la direzione della tua vita. E farlo insieme crea un’onda ancora più potente”. All’evento è possibile partecipare previa prenotazione direttamente con un messaggio alla pagina https://www.instagram.com/yogadayfestivalenna?igsh=eDc3cWppMnpmODZt

A partire dalle 17:30, presso la Parrocchia San Giorgio (piazza Sant’Agostino), si terranno le celebrazioni per il 190° Anniversario di Fondazione della Confraternita Maria SS. delle Grazie, con l’inaugurazione dei murales all’esterno della cappella, la Messa Solenne alle ore 18:00, e a seguire l’esibizione del coro Note di Luce, diretto da Ilenia Navarra, docente di scuola primaria e compositrice ennese pluripremiata.

Da lunedì 15, fino al 24 dicembre, si potranno visitare i mercatini di Natale, con prodotti alimentari e di artigianato, allestiti nei locali della Galleria Civica, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:30. Alle 17:00 di lunedì (sempre alla Galleria), previsto il “Christmas Together” con una serie di attività gratuite per bambini: incontro con Babbo Natale; fiabe natalizie e laboratori creativi ‘Accendi la fantasia’; giochi, animazione e “trucca-bimbi”; lo spettacolo “Le Dis-avventure di Babbo Natale e la Befana” con il Teatro dei Pupi. L’evento è stato organizzato con la partecipazione della Comunità alloggio “Farsi Prossimo” di Enna.

Ilenia Giordano