Enna: webinar “Turismo, ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi”

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna organizza per giovedì 25 marzo alle 10 un webinar su “Turismo ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi”. L’evento è in collaborazione con Sicindustria e Confesercenti e parteciperanno come relatori Marco Mineo, presidente di Assohotel Palermo, e Giuseppe Corvaia, delegato Sicindustria Alberghi e Turismo.

“Il settore del turismo – spiega Alessandro Albanese, presidente di Camera di Commercio Palermo Enna – è uno dei settori più colpiti dal Covid-19, con questo incontro vogliamo offrire agli operatori strumenti per conoscere e sfruttare gusti e tendenze dell’utenza web per intercettare nuovi turisti. Per il rilancio del turismo, infatti, il digitale diventa fondamentale, l’uso dei Big Data servirà per consolidare e accrescere le destinazioni turistiche future”.

L’incontro fa parte del progetto “Eccellenze in Digitale”, il progetto di Unioncamere, in collaborazione con Google, che aiuta le imprese a scoprire il web, quest’anno, finanziato da Google.org e che permette alle aziende di formare gratuitamente imprenditori e il personale aziendale aumentandone le competenze digitali per supportare al meglio le imprese in questo periodo complesso.

All’evento online presenzieranno il presidente Alessandro Albanese e il segretario generale Guido Barcellona con la seduta webinar formativa che sarà tenuta da Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/BjRwUr2ZcHqP59NP8.