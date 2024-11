Enna: webinar e arte contro la violenza di genere, iniziative di AIDM

PUBBLICITÀ

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato locale di AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) di Enna, guidato dalla dottoressa Rosalinda Vitali, insieme ad Assist e con il supporto di Fondazione Onda, promuove un ricco programma di eventi, intrecciando riflessioni, arte e sensibilizzazione.

Il 22 novembre si terrà un webinar dedicato alla gender equality. L’evento ospiterà Luisa Rizzitelli, Antonella Bellutti, Lara Lugli e Anna Lattuca. L’obiettivo è portare alla luce le narrazioni invisibili e le vite “sotto traccia”, stimolando una riflessione sul ruolo di ogni gesto, piccolo o grande, come seme di speranza per le donne in difficoltà.

Sempre il 22 novembre, nell’ambito dell’Open Week di Fondazione Onda dedicata alla lotta contro la violenza di genere, due appuntamenti avranno luogo a Piazza Armerina. Reading poetico con gli studenti dei licei della città, un’occasione per sensibilizzare i più giovani attraverso la forza delle parole. Percorso Rosa presso il Pronto Soccorso: nella Stanza Rosa, spazio dedicato alle vittime di violenza, sarà dato spazio alla poesia per ricordare le donne vittime di femminicidio e per sostenere chi vive quotidianamente in situazioni di abuso psicologico, economico o fisico.