Enna, “Voto consapevole”: incontro pubblico promosso da A.N.D.E.

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L’Associazione Nazionale Donne Elettrici (A.N.D.E.) – sezione di Enna organizza un incontro pubblico dal titolo “Votare: diritto-dovere di ogni cittadino consapevole”, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto come strumento fondamentale della democrazia. L’evento si terrà mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze (Plesso A – Rettorato, di fronte alla Biblioteca) dell’Università degli Studi di Enna Kore.

Ad aprire i lavori sarà il saluto istituzionale della Presidente A.N.D.E. Enna, Anna Dongarrà. Seguiranno gli interventi di: Roberto Di Maria, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Kore di Enna; Lucia Corso, Professore ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università Kore di Enna; Ester Vitale, già membro del Comitato Economico e Sociale Europeo e portavoce dell’associazione “Onde Donneinmovimento” e Manuela Acqua, giornalista. A moderare l’incontro sarà Barbara Baldi, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Kore di Enna.

“In un tempo segnato da crescente disaffezione e astensionismo – afferma Anna Dongarrà – ribadire il valore del voto è un atto profondamente politico. Non esiste democrazia senza partecipazione, né libertà senza responsabilità. Come A.N.D.E. Enna riteniamo indispensabile contrastare l’indifferenza e promuovere una cittadinanza attiva, consapevole e informata. Questo incontro vuole essere un segnale chiaro: il voto non è un gesto formale, ma uno strumento concreto di scelta e di cambiamento che ogni cittadino è chiamato ad esercitare”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.