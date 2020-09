Enna: Volt aderisce a “NOstra”

Il movimento Volt, approdato ad Enna durante il lockdown, impegnato adesso nella campagna elettorale per le elezioni amministrative di Enna ha deciso di aderire a NOstra – Comitato Giovanile per il No al Referendum Costituzionale.

La decisione è stata presa dopo la conferenza stampa dell’1 settembre alla camera dei deputati, dove hanno presenziato i rappresentanti di Volt, NOstra e 6000 sardine.

“Non possiamo che accogliere con felicità la notizia di un’intesa a livello nazionale, il referendum è solo un’accozzaglia di populismo e odio per le istituzioni, fatto per distrarre gli elettori dall’imminente crisi economica, il gruppo di Enna sostiene con fermezza che l’unica scelta ragionata è votare No” afferma Francesco Intraguglielmo, coordinatore provinciale di Volt.