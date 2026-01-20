Enna: volontari Protezione Civile al lavoro senza sosta per il maltempo

PUBBLICITÀ

L’Ente Corpo Volontari di Protezione Civile di Enna è al lavoro 24 ore su 24, con un presidio che, nelle ore di maggiore criticità per il passaggio del ciclone Harry, non ha lasciato sola la città e i suoi cittadini.

Venti volontari, a turno, hanno garantito pattugliamenti notturni e diurni con cinque mezzi, consentendo, tra gli altri servizi, di assicurare ai pazienti dializzati il raggiungimento dell’ospedale.

Numerose le segnalazioni di criticità: in via delle Acacie un albero è crollato su un’auto, schiacciandola fortunatamente senza causare feriti; in via San Giovannello, sotto la scuola Pascoli, è crollato un muro; a Pergusa, infine, un albero è caduto sulla strada di servizio dell’autodromo, bloccando il passaggio.

L’Ente Corpo Volontari di Protezione Civile è costantemente al lavoro per risolvere le criticità e rinnova l’invito alla prudenza, raccomandando di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.