Enna: volontari della Protezione Civile in visita ai piccoli pazienti della pediatria

Tanti volti sorridenti, nelle classiche divise arancio dell’Ente Corpo Protezione Civile, hanno invaso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto I di Enna per fare visita ai giovani ricoverati. Un pomeriggio di allegria e condivisione per bambini che hanno partecipato a giochi, momenti di felicità, per chi, come loro, è stato costretto in ospedale durante le feste natalizie.

Accolti con affetto dal personale sanitario, i volontari, una trentina in tutto, hanno voluto così manifestare la vicinanza a chi soffre.

I piccoli ricoverati sono stati coinvolti in attività artistiche manuali, con colori e plastilina, grazie ad Asia, una volontaria dell’Ente Corpo, che frequenta il liceo artistico. Ai bimbi sono, poi, stati consegnati alcuni doni sotto gli occhi attenti e amorevoli del primario del reparto, Anna Maria Millauro, che ha seguito tutta l’organizzazione del pomeriggio con i volontari, il collega Andrea Praticò, l’infermiera Margherita Chiaramonte e la Oss Rita Adamo.