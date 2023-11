Enna: “Voci di Sicilia”, si alza il sipario sulla decima edizione

PUBBLICITÀ

L’ottocentesco teatro comunale di Enna alza il sipario su momenti di grande comicità e cultura. Spettacoli di indiscusso pregio, organizzati da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Come da tradizione, sei gli appuntamenti in cartellone con protagonisti di livello nazionale ed affermate realtà della terra di Sicilia.

Si partirà sabato 9 dicembre, risate a scena aperta con la poliedrica artisticità di Federico Perrotta e il suo ‘Federico Perrotta show’. Una produzione ‘Good Mood’ di Roma. Venerdì 19 gennaio, un’altra produzione romana, ‘S.m.art Aps’. In scena l’originalità e il talento di Antonello Costa che conquisterà la platea con il potere del sorriso in ‘Costa power’. Sabato 17 febbraio si andrà alla straordinaria scoperta di ‘Sud, viaggio in musica e prosa attraverso la tradizione siciliana e partenopea’. Una produzione ’Accademia Euterpe’ di Giardini Naxos. Sabato 16 marzo sarà protagonista l’istrionico Gino Astorina in ‘Fragile… maneggiare con cura’. Una produzione ‘Gatto Blu’ di Catania. Sabato 20 aprile, gli irresistibili Toti e Totino daranno spettacolo con ‘Sicilianamente vostri’, a cura della compagnia ‘La Mantia/Mancuso’. Sabato 25 maggio, I Guitti chiuderanno l’edizione 2023/2024. Al teatro ennese si riderà di gusto con ‘Indovina chi viene a cena’ di William Rose, una commedia brillante con il libero adattamento e la regia di Gaetano Libertino.

Un cartellone ricco e di qualità, dunque, che non mancherà di far divertire il pubblico ennese e non solo. È già aperta la campagna abbonamenti. Tariffe ridotte per clubs service, Cral, over 70 ed universitari. Platea e palchi centrali: abbonamento € 95 (ridotto € 85); palchi laterali: abbonamento € 85 (ridotto € 75); galleria: abbonamento € 70 (ridotto € 60). Platea e palchi centrali: biglietto € 17 (ridotto € 15); palchi laterali: biglietto € 15 (ridotto € 13); galleria: biglietto € 13 (ridotto € 11). Inizio spettacoli ore 20.30. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it. Biglietti disponibili anche sul circuito online Liveticket e presso i punti vendita ad esso collegati.