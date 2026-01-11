Enna, “Voci di Sicilia”: presentata la XII edizione della rassegna di teatro comico

PUBBLICITÀ

È stata presentata la XII edizione di “Voci di Sicilia”, storica rassegna di teatro comico organizzata dall’Associazione Olimpo, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale, e con il Centro Ottico Culici nel ruolo di main sponsor anche per questa edizione.

La conferenza stampa si è svolta ieri, sabato 10 gennaio, presso il Centro Ottico Culici di Enna Bassa, che da anni sostiene e accompagna il progetto culturale. La rassegna, nata nel 2011, si conferma uno degli appuntamenti più longevi e apprezzati del panorama teatrale ennese e siciliano, con l’obiettivo di valorizzare il teatro comico regionale, affiancandolo a nomi di rilievo nazionale.

Alla presentazione erano presenti il direttore artistico Giuseppe Truscia, Antonino Culici (titolare del Centro Ottico Culici), l’attore e comico Sandro Vergato e l’assessore comunale agli spettacoli Mirko Milano.

Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, con una programmazione scandita da un appuntamento al mese, formula che negli anni ha favorito una più ampia partecipazione di pubblico.

Il cartellone prenderà il via sabato 17 gennaio con Sandro Vergato, protagonista di “Anima la vita per dare vita all’anima”. Secondo appuntamento venerdì 6 febbraio con Gino Astorina in “Basta che non sudi”. Sabato 27 marzo sarà la volta di Lorenzo Flaherty, Isabella Giannone e Francesco Branchetti in “L’onorevole, il poeta e la signora”. Sabato 18 aprile andrà in scena Sergio Vespertino con “Metti che rinasco”. Sabato 2 maggio toccherà a Ettore Bassi con “El futbol”. La rassegna si concluderà sabato 16 maggio con Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo nello spettacolo “Una notte ad Amsterdam”. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:30.

Il direttore artistico Giuseppe Truscia ha sottolineato come la rassegna rappresenti “dodici anni di sorrisi, leggerezza e qualità artistica”, ringraziando le istituzioni e gli sponsor che continuano a sostenere un progetto culturale ormai radicato nel territorio.

«Anche il cartellone di quest’anno – spiega – prevede sei spettacoli, uno al mese, con proposte leggere, comiche, di cabaret e commedia brillante, pensate per regalare sorrisi e momenti di serenità, ma anche per riportare la gente a vivere il teatro. Ringrazio il Comune di Enna, il Libero Consorzio Comunale e tutti gli sponsor che rendono possibile questa rassegna, che oggi può contare su una storia solida e riconoscibile.»

L’assessore Mirko Milano ha evidenziato il valore culturale e sociale della manifestazione, definendola “un calendario importante che porta allegria, spensieratezza e grandi nomi del teatro alla città di Enna. Ringrazio Giuseppe Truscia a nome dell’amministrazione e della comunità ennese per il lavoro che porta avanti con passione e professionalità. In un periodo di grandi difficoltà economiche per gli enti locali, iniziative come questa rappresentano un valore aggiunto fondamentale.”

Per Antonino Culici, l’auspicio è che la cittadinanza ennese apprezzi la collaborazione con Voci di Sicilia.

Particolare attenzione è stata dedicata allo spettacolo di apertura di Sandro Vergato in programma sabato 17 gennaio, un lavoro che unisce comicità e riflessione, con la partecipazione musicale del pianista Alberto Alibrandi e del soprano Maryanne Gemy, che interpreterà brani di Giuni Russo su testi e musiche di Franco Battiato.

«Lo spettacolo “Anima la vita per dare vita all’anima” – spiega Vergato – nasce come un auspicio che vogliamo regalare al pubblico: quello di ritrovare la propria felicità interiore e la gioia di esistere. È uno spettacolo che definirei “metafisico e metacomico”, perché parte da riflessioni più profonde sulla vita, attraverso citazioni di filosofi, scrittori e psicologi, per poi arrivare alle contraddizioni del nostro quotidiano, che spesso fanno sorridere proprio perché ci rispecchiano. Il pubblico si divertirà, ma porterà con sé anche uno spunto di riflessione.»

È possibile acquistare abbonamenti e biglietti singoli online attraverso il circuito Live Ticket e presso i punti vendita autorizzati. I biglietti saranno inoltre disponibili anche direttamente al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, salvo esaurimento posti.

La promozione della rassegna è curata da Salvo Algeri, con una strategia che integra social media e comunicazione cartacea, mantenendo viva la tradizione dell’opuscolo informativo, elemento distintivo di “Voci di Sicilia”.

Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto da Giuseppe Truscia al Centro Ottico Culici, main sponsor anche di questa edizione.