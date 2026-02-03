Enna, Voci di Sicilia: Gino Astorina al Teatro Neglia con “Basta che non sudi”

PUBBLICITÀ

Secondo appuntamento della XII edizione di “Voci di Sicilia”, rassegna di teatro comico organizzata dall’Associazione Olimpo con la direzione artistica di Giuseppe Truscia, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale, e con il Centro Ottico Culici nel ruolo di main sponsor.

Venerdì 6 febbraio, con inizio alle ore 20.30, andrà in scena al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna lo spettacolo “Basta che non sudi” di Gino Astorina, attore e conduttore televisivo catanese, noto anche come componente del gruppo di cabaret Il Gatto Blu.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Astorina, è un susseguirsi di racconti, sketch e gag che l’attore porta sul palco trasformando eventi quotidiani in commedia, esasperando le situazioni della vita di tutti i giorni.

«Selfie, tweet, hashtag: ormai parliamo come degli extraterrestri. Amicizie, tradimenti, sesso, tutto diventa virtuale. Gli unici a non essere informatizzati rimangono il mio salumiere, il mio barbiere e il mio meccanico», scrive Astorina nella presentazione dello spettacolo.

La rassegna Voci di Sicilia, che da oltre un decennio porta ad Enna teatro comico di qualità, alterna artisti siciliani e nomi di rilievo nazionale, con un appuntamento al mese fino a maggio.

È possibile acquistare abbonamenti e biglietti singoli online attraverso il circuito Live Ticket e presso i punti vendita autorizzati (Agenzia Viaggi Oversicily e Ventuno Viaggi).

I biglietti saranno inoltre disponibili anche direttamente al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, salvo esaurimento posti.