Enna: “Voci di Sicilia” al via con la poliedrica artisticità di Federico Perrotta

PUBBLICITÀ

Recentemente intitolato al compositore, direttore d’orchestra e didatta italiano ‘Francesco Paolo Neglia’, l’ex teatro ‘Garibaldi’ alza il sipario sulla 10ª edizione di Voci di Sicilia, rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna. Si parte sabato 9 dicembre con ‘Federico Perrotta show’, uno spettacolo con musica dal vivo prodotto da Good Mood di Roma.

In scena la poliedrica artisticità di Federico Perrotta. Le eccellenze in campo artistico-letterario del Belpaese, viste e rilette attraverso il corpo e la voce dello straordinario performer che all’Abruzzo deve i natali. In un’ora e mezza piena di risate ed emozioni, il noto comico ripercorrerà l’arte che ha pervaso la sua amata regione. Espressione e creatività che si sono infuse direttamente, o per successione familiare, ai più famosi e apprezzati artisti del mondo.

Da Dean Martin ha preso la voce, da Michael Bublé il ritmo, da Ennio Flaiano l’ironia, da Bruno Vespa i nei. E da Rocco Siffredi… l’amore per il cinema. E poi ancora da Madonna a D’Annunzio, da Henry Mancini con la sua pantera rosa a Rocky Marciano. Federico è convinto che ciascuna di quelle personalità viva dentro di lui. Solo la sua imponente stazza poteva contenerle tutte in un corpo solo, tanto da far loro esclamare: “Io sono Abruzzo!”.

«Il fatto è che, quando sei figlio di una terra così variegata e così complicata, particolare e unica come la nostra – spiega Perrotta – sei portato a pensare che tutta la regione sia un grande paesello. E ti porti dietro una grande emozione».