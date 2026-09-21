Enna, visite gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo

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Anche quest’anno l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale ennese, diretta dal dottor Salvatore Maira, apre le porte alla prevenzione rinnovando la propria adesione alla Make Sense Campaign 2026, la grande campagna europea di sensibilizzazione dedicata ai tumori del distretto testa-collo, patrocinata dall’AIOCC (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica) e capace di coinvolgere oltre 140 centri di riferimento su tutto il territorio nazionale.

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Il messaggio della campagna è semplice e incisivo: “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”. Un invito a non sottovalutare quei disturbi che troppo spesso vengono liquidati come banali: mal di gola persistente, dolore alle orecchie, raucedine e abbassamento della voce, difficoltà a deglutire, naso chiuso e sangue dal naso ricorrenti. Quando questi sintomi si protraggono oltre le tre settimane meritano una valutazione specialistica mirata, utile a escludere lesioni maligne o condizioni a rischio.

Il grandissimo valore della prevenzione sta nella diagnosi precoce perché arrivare prima rappresenta l’arma vincente che consente strategie terapeutiche più efficaci, meno invasive e percorsi di cura con tassi di guarigione che possono arrivare fino all’80-90% dei casi.

“Negli ultimi anni il nostro impegno si è focalizzato sull’obiettivo di garantire i più elevati standard di diagnosi e cura nella patologia neoplastica”, spiega il dottor Maira, “grazie anche all’istituzione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale multidisciplinare e di un ambulatorio oncologico di secondo livello”.

Un auspicio che guarda a una risposta capillare da parte della popolazione ennese e dei territori limitrofi, sulla scia dell’ampia partecipazione delle edizioni precedenti.

Ed ecco le informazioni utili per aderire. Le visite specialistiche saranno gratuite e si terranno mercoledì 23 settembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso i locali del reparto di Otorinolaringoiatria, al quarto piano (plesso blu) dell’ospedale Umberto I. Gli esami saranno eseguiti dal responsabile dell’Unità Operativa insieme al suo staff.

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione telefonica diretta, chiamando il numero 0935/516412. Chi desidera ricevere materiale informativo può inoltre scrivere all’indirizzo di posta elettronica otorinolaringoiatria.umberto@asp.enna.it.

Un’occasione preziosa, dunque, per ascoltare il proprio corpo e dedicare un po’ di attenzione alla propria salute.