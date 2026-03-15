Enna, visita di Delmastro al carcere Bodenza: 1,46 milioni per i padiglioni più vecchi

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Accoglienza con picchetto d’onore e animo colmo d’orgoglio per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, oggi in visita alla Casa circondariale “Luigi Bodenza” di Enna.

Un momento istituzionale ma anche di confronto diretto con il personale della polizia penitenziaria, che ha potuto rappresentare criticità e difficoltà di un lavoro complesso, svolto quotidianamente a contatto con una delle realtà più fragili della società.

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, la carenza di personale e la necessità di interventi di ammodernamento delle strutture.

Alla riunione hanno preso parte il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Sicilia Maurizio Veneziano, il direttore dell’istituto Ignazio Santoro e la deputata Eliana Longi, che nei mesi scorsi si è fatta portavoce delle istanze del territorio e degli operatori del carcere ennese.

Nel suo intervento, il sottosegretario alla Giustizia ha ribadito l’importanza di visitare personalmente gli istituti penitenziari, soprattutto quelli più periferici.

«A volte mi viene rimproverato di visitare troppi istituti penitenziari – ha affermato Delmastro – ma è proprio andando negli istituti, in particolare in quelli più periferici, che si incontra probabilmente la migliore qualità, in termini umani e professionali, della polizia penitenziaria. È così che si comprendono davvero i problemi reali delle strutture. Anche oggi incontrerò il comparto delle funzioni centrali, gli uomini e le donne della polizia penitenziaria e le organizzazioni sindacali per raccontare l’impegno massiccio del Governo sul fronte delle assunzioni: oltre 15 mila unità tra personale già assunto e posti già finanziati nell’arco di soli tre anni, invertendo una deriva che si trascinava da tempo».

Il sottosegretario ha quindi illustrato i numeri del piano di rafforzamento degli organici.

«Siamo fieri e orgogliosi – ha precisato Delmastro – di poter parlare di 1.479 allievi agenti con il 181° concorso, 244 con il 182°, 1.870 con il 183°, 1.715 con il 184°, 2.568 con il 185° e 3.246 con il 186° concorso, che a breve andranno a rinforzare anche l’istituto di Enna. Ho già firmato un bando per altri 650 posti e ne abbiamo in programma un ulteriore da 3.350».

«Lo Stato non arretra più – ha aggiunto – perché siamo consapevoli che la sicurezza degli istituti penitenziari coincide con la sicurezza del Paese. Abbiamo investito anche nelle dotazioni, perché la polizia penitenziaria non deve più essere considerata figlia di un Dio minore».

Tra le nuove attrezzature distribuite al Corpo figurano 18.500 scudi antisommossa, altrettanti caschi, 20 mila guanti antitaglio – con altri 20 mila in arrivo – e 2.400 kit di pronto intervento operativo.

«Qualcuno li ha soprannominati “kit ninja” – ha commentato il sottosegretario – ma in realtà si tratta semplicemente di strumenti che consentono agli agenti di intervenire in sicurezza nei momenti di criticità. Sono sempre orgoglioso di incontrare gli uomini e le donne della polizia penitenziaria. Per anni si è ripetuto lo slogan “nessuno tocchi Caino”: ed è giusto che una persona privata della libertà non venga mai maltrattata. Tuttavia, troppo spesso si è dimenticato che, dentro gli istituti, a essere colpito è stato Abele, cioè proprio il personale della polizia penitenziaria».

Durante la visita è stato annunciato anche un importante intervento strutturale per il carcere ennese.

«Proprio per questo istituto abbiamo stanziato 1 milione e 460 mila euro per intervenire sui padiglioni più vecchi e ammalorati – ha spiegato Delmastro – con l’obiettivo di garantire una migliore qualità della detenzione per i detenuti e, allo stesso tempo, migliori condizioni di lavoro per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria. Chi presta servizio in strutture più moderne lavora con maggiore sicurezza e serenità; nei padiglioni più deteriorati, invece, questo è più difficile. Si tratta quindi di un intervento importante e doveroso».

«È giusto investire su questo istituto – ha aggiunto – anche perché gli istituti periferici esprimono spesso la migliore qualità professionale della polizia penitenziaria, uomini e donne che meritano di essere risarciti dopo anni di abbandono. E poi, qui a Enna avete anche una “stalker” politica molto determinata, l’onorevole Eliana Longi: senza la sua insistenza probabilmente non sarei riuscito a sopravvivere senza destinare queste risorse».

La Casa circondariale, situata nel centro di Enna, fu edificata nel 1930 in stile liberty. Nel 2012 l’istituto è stato intitolato all’assistente capo della polizia penitenziaria Luigi Bodenza, originario della città, assassinato nel 1994 mentre era in servizio.

«La presenza del rappresentante del Governo – ha sottolineato la parlamentare ennese di Fratelli d’Italia, Eliana Longi – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la realtà ennese e verso il sistema penitenziario locale, con l’obiettivo di ascoltare da vicino le esigenze degli operatori e ribadire l’impegno delle istituzioni per una giustizia più efficiente, sicura e vicina ai cittadini».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direzione dell’istituto.

Il direttore dell’istituto penitenziario, Ignazio Santoro, e il comandante del reparto, Carlo Di Blasi Petrantoni, unitamente a tutto il personale, esprimono «profonda gratitudine per la visita istituzionale, quale testimonianza concreta della vicinanza del sottosegretario alla Giustizia al Corpo di polizia penitenziaria e agli altri operatori penitenziari».

Angela Montalto