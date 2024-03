Enna: visita del Questore al comando provinciale della Guardia di Finanza

PUBBLICITÀ

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Colonnello Fulvio Marabotto, ha ricevuto ieri in visita il Questore di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, insediatosi nei giorni scorsi.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche gli altri ufficiali del corpo in servizio presso i reparti del capoluogo, oltre a costituire un cordiale momento di conoscenza reciproca, è stata anche una significativa occasione di approfondimento delle principali tematiche di comune interesse istituzionale in merito alla situazione economica e sociale della provincia ennese e alle attività delle forze di polizia.

In particolare, il Comandante Provinciale ha sottolineato come il Corpo, pur impegnato prioritariamente a tutelare gli interessi economico finanziari dei cittadini e delle imprese, si impegnerà a rinnovare la propria collaborazione con le altre forze di polizia, nella convinzione che la piena intesa tra le istituzioni dello Stato e il consolidamento delle sinergie operative, sia uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza della collettività.