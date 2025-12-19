Enna: visita del Generale Ubaldo Del Monaco al Comando Provinciale dei Carabinieri

PUBBLICITÀ

Il Generale Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando Provinciale di Enna in occasione delle prossime festività natalizie. Ad accoglierlo il Colonnello Alfredo Beveroni, Comandante provinciale, il quale ha raccolto le parole di plauso rivolte dal Generale Del Monaco per le attività svolte dalle Compagnie di Enna, Nicosia e Piazza Armerina.

Nella circostanza è stata sottolineata l’importanza della capillarità delle Stazioni Carabinieri presenti nella provincia ennese, una per ogni Comune oltre alla frazione di Villadoro, appartenente a Nicosia, ove vi è un anche un presidio dell’Arma.

Inoltre il Generale Del Monaco ha espresso il proprio ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Arma per l’impegno quotidiano al servizio delle comunità, sottolineando il valore della coesione, del senso di responsabilità e dello spirito di appartenenza che caratterizzano l’attività dei carabinieri anche nei momenti più complessi.

Presente al brindisi finale anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i delegati delle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra Militari.