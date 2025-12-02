Enna: visita del generale Francesco Principe all’Università Kore

PUBBLICITÀ

Il presidente dell’università Kore di Enna, prof. Cataldo Salerno, ha ricevuto il comandante dell’Esercito in Sicilia, generale di brigata Francesco Principe, con il quale ha discusso di temi di comune interesse riguardanti in particolare la formazione, l’orientamento professionale, la promozione delle due istituzioni.

PUBBLICITÀ

Il generale Principe ha visitato alcune delle strutture dell’ateneo, tra le quali i principali laboratori del polo scientifico e tecnologico di Ingegneria e di Medicina, compiendo nell’occasione una breve esperienza sul simulatore di volo e soffermandosi sul funzionamento delle piastre sismiche, in quel momento impegnate nella certificazione di infrastrutture industriali provenienti dall’India e destinate agli Stati Uniti.

PUBBLICITÀ

Il prof. Salerno ha ringraziato il generale Principe per la visita ed ha espresso, a nome dell’università, la massima disponibilità a collaborare con l’Esercito nell’ottica del reciproco riconoscimento dei rispettivi compiti e funzioni, preannunciando a sua volta una visita presso la sede del comando regionale, che ha sede a Palermo in un’ala dello storico Palazzo dei Normanni. È stato concordato di approfondire le relazioni e concordare iniziative condivise nell’ambito dell’alta formazione e della ricerca scientifica.

Nel corso dell’incontro, cui ha assistito il prof. Daniele Caviglia, coordinatore del corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali, è stato sottolineato il contributo che sia l’esercito che l’università offrono allo sviluppo scientifico del paese e alla formazione delle nuove generazioni.