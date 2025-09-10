Enna: visita del direttore regionale dei Vigili del Fuoco al Comando

PUBBLICITÀ

Il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, l’ing. Agatino Carrolo, questa mattina ha visitato il Comando di Enna per un saluto di commiato in vista del suo imminente pensionamento, previsto per il 1° ottobre.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, Arch. Erich Granata, il Direttore Carrolo ha reso omaggio ai caduti dei Vigili del Fuoco di Enna deponendo una corona nel monumento dedicato. Successivamente, ha incontrato tutto il personale, sia operativo che amministrativo, ringraziandolo per il costante impegno al servizio della comunità. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza dello spirito di collaborazione e del senso di appartenenza che contraddistinguono i Vigili del Fuoco.

A nome di tutto il personale, il Comandante Granata ha consegnato all’ing. Carrolo una targa ricordo, augurandogli un futuro sereno e ricco di soddisfazioni.