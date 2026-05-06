Enna: visita del Console del Marocco al Questore

37 minuti ago
visita del Console del Marocco al Questore di Enna
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Il Questore di Enna ha ricevuto in visita ufficiale il Console del del Marocco, in un incontro improntato al dialogo costruttivo e alla volontà condivisa di consolidare i rapporti tra le istituzioni.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche, nell’ottica di una sempre più efficace sinergia operativa.

Momenti di confronto come questo contribuiscono a rafforzare il legame tra le istituzioni, promuovendo un clima di fiducia reciproca e una collaborazione concreta nella gestione delle sfide sociali e territoriali.

La visita del Console si inserisce in un più ampio percorso di dialogo e cooperazione, volto a valorizzare il ruolo delle rappresentanze diplomatiche e delle autorità locali nella costruzione di relazioni solide e durature.

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