Enna, violenza di genere: siglato il Protocollo Zeus per il trattamento degli uomini maltrattanti

Anche ad Enna è stato siglato il protocollo ZEUS. Questa mattina il Questore di Enna, dott. Salvatore Fazzino, e il Presidente dell’Associazione Co.tu.le.vi contro tutte le violenze, Aurora Ranno, hanno siglato un protocollo di intesa che consentirà alla Questura di avere un punto di riferimento per il trattamento degli uomini maltrattanti.

Il protocollo Zeus, siglato per la prima volta presso la Questura di Milano nel 2017, è oggi attivo in molte province. Esso presenta la peculiarità di trattare la violenza di genere ponendo al centro dell’attenzione non solo la figura della vittima, bensì anche quella del maltrattante. L’esperienza in tale settore ha fatto emergere che i soggetti ammoniti con provvedimento del Questore che abbiano accettato di sottoporsi ad un progetto di cura specifico per maltrattanti tendono a non reiterare i loro comportamenti.

Ad Enna, pertanto, tale protocollo consentirà di attuare strategie di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza di genere, offrendo agli autori di tali atti percorsi trattamentali integrati, grazie ad un’equipe di lavoro multidisciplinare, composta da criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori.

In questo modo, viene condiviso uno strumento fondamentale per costruire una risposta integrata ed efficace al fenomeno, favorendo il trattamento e la responsabilizzazione degli uomini maltrattanti e rafforzando la prevenzione per il tramite di una rete territoriale qualificata.