Enna, violenza di genere: gli studenti dell’Euroform incontrano l’associazione DonneInsieme

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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sede Euroform di Enna, diretta da Cosimo Palermo, ha organizzato un incontro con l’associazione DonneInsieme «Sandra Crescimanno», dedicato alla sensibilizzazione degli studenti sul tema della violenza di genere.

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All’iniziativa hanno partecipato, in rappresentanza dell’associazione, Petronilla Patti, avvocata e vicepresidente di DonneInsieme, l’avvocata Cinzia Ingrà e l’operatrice Veronica Marotta.

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Durante l’incontro sono state illustrate le attività svolte dall’associazione a sostegno delle donne vittime di violenza, le diverse figure professionali coinvolte nei percorsi di assistenza e le modalità per chiedere aiuto in caso di necessità.

Agli studenti è stato inoltre mostrato un video dedicato al caso di Giulia Cecchettin, seguito da un momento di confronto durante il quale i ragazzi hanno potuto esprimere le proprie riflessioni e porre domande attraverso alcuni bigliettini.

Al termine dell’incontro, le ospiti hanno visitato i laboratori della scuola, dove gli studenti hanno offerto loro un trattamento di bellezza, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso formativo.

A spiegare il significato dell’iniziativa è la dottoressa Elena Branca, psicologa e responsabile dello Sportello Ascolto dell’Euroform di Enna: «Invitare in questa giornata l’associazione DonneInsieme “Sandra Crescimanno” apre uno spazio in cui, per i nostri studenti, ascoltare chi lavora ogni giorno accanto alle donne vittime di maltrattamenti, significa provare ad imparare a guardare oltre gli stereotipi e capire che la violenza di genere non è un fatto privato né un’emergenza lontana, ma una questione culturale che riguarda tutti. Questo incontro non vuole essere soltanto un momento di informazione, ma un passo concreto verso la consapevolezza, la prevenzione e, quindi, la libertà».

«Comprendere le dinamiche della violenza sulle donne – prosegue la dott.ssa Branca – significa imparare a riconoscerne i segnali precoci, a superare i pregiudizi, a promuovere una cultura del rispetto reciproco. In più, sapere, nel pratico, come poter agire e a chi potersi rivolgere può fare tutta la differenza. La scuola ha il compito e la responsabilità di formare non solo studenti preparati, ma cittadini attenti, capaci di costruire relazioni libere, paritarie e sicure».

«Questo incontro rappresenta anche un momento di vicinanza reale e cura», conclude Elena Branca, sottolineando il valore dell’esperienza svolta nei laboratori, durante la quale gli studenti hanno potuto mettere in pratica le competenze acquisite, offrendo alle ospiti un momento di attenzione e accoglienza.