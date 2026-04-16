Enna, violenza di genere: al Plesso Fundrisi un incontro promosso dalla Banca del Tempo

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Si è svolto ieri un intenso e partecipato incontro al Plesso Fundrisi promosso dall’associazione Banca del Tempo Enna, dedicato a un tema di forte rilevanza sociale: il legame tra stereotipi, pregiudizio e violenza di genere, con particolare riferimento al caso di Vanessa Scialfa, proprio nel mese in cui ricorre la sua scomparsa.

L’evento, dal titolo “Il labirinto del pregiudizio: dagli stereotipi alla violenza – riflessioni su Vanessa Scialfa”, ha visto la presenza di tre relatori di grande competenza e sensibilità, da tempo attivamente impegnati anche sul piano sociale su queste tematiche: il dottor Simone Bongiorno, dirigente medico in anestesia e rianimazione, l’avvocato Dario Alfieri, presidente AIGA Enna, e la criminologa Martina Alerci.

Nel corso dell’incontro, i relatori hanno guidato il pubblico in un’analisi multidisciplinare del fenomeno della violenza contro le donne, soffermandosi su come stereotipi culturali e pregiudizi radicati possano contribuire a creare un contesto favorevole alla sopraffazione e all’abuso.

Il dottor Bongiorno da sempre attento e vicino ai temi sociali di grande rilevanza, ha offerto una lettura di tipo scientifico particolarmente approfondita, mettendo in evidenza il contributo fondamentale della medicina nella ricostruzione dei fatti. Con chiarezza espositiva e rigore metodologico, ha illustrato come l’analisi medico-legale consenta di fornire elementi utili alla comprensione del movente, rappresentando così un supporto essenziale per l’accertamento della verità.

L’avvocato Alfieri ha invece affrontato il tema dal punto di vista giuridico, sottolineando l’importanza di strumenti legislativi efficaci e di una maggiore consapevolezza dei diritti, oltre al ruolo fondamentale delle istituzioni nella prevenzione e nella tutela.

Particolarmente toccante è stato l’intervento della criminologa Martina Alerci, che ha approfondito le dinamiche psicologiche e sociali alla base dei comportamenti violenti, richiamando l’attenzione sulla necessità di decostruire i modelli culturali distorti che alimentano la disparità di genere.

Il caso di Vanessa Scialfa, evocato come simbolo di una tragedia che non deve essere dimenticata, ha rappresentato il filo conduttore dell’incontro, stimolando riflessioni profonde e un confronto aperto con il pubblico presente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della presidente Rita Lo Giudice dell’associazione Banca del Tempo Enna nel promuovere cultura, consapevolezza e partecipazione attiva su tematiche sociali di grande attualità.

Un momento di dialogo e riflessione che ha lasciato un segno importante nei partecipanti, ribadendo quanto sia fondamentale continuare a parlare di violenza di genere per contrastarla in modo concreto e duraturo.