Enna: vini bianchi e sapori medievali con la rassegna enologica federiciana

PUBBLICITÀ

E’ tutto pronto all’Urban Center di Enna per la Rassegna Enologica Federiciana che si svolge nell’ambito della Settimana Europea Federiciana. La Fisar di Enna, Federazione italiana sommelier albergatori, ristoratori, che organizza, ha voluto, così fare un omaggio a Federico II presentando i “vini bianchi di Federico II”.

L’evento, in programma domenica, start ore 11:00, si terrà nel giardino dell’Urban Center, complesso dei Cappuccini del Comune di Enna. Un viaggio tra i vini bianchi delle terre attraversate dal re di Sicilia, un percorso di degustazione tra 15 etichette di vini bianchi delle terre di Federico II, tra profumi antichi e storie da assaporare con la possibilità di accedere ad una area food con piatti ispirati alla tradizione medievale.

Si parte dalla Germania, si fa tappa in Austria, Alsazia, si arriva alle Marche passando per l’Abruzzo e la Puglia per giungere in Sicilia.

L’evento è organizzato con il main sponsor Gruppo Arena, con il patrocinio del Comune di Enna, Casa d’Europa, Federico II di Enna, la Fondazione Federico II di Palermo, in collaborazione con la Bottega Culturale, Kore Siciliae e Laberna Taberna.

Una giornata dedicata, dunque, ai bianchi con la possibilità di assaggiare alcuni piatti della tradizione medievale.

“La cultura storica passa anche attraverso la conoscenza dell’enogastronomia dell’epoca – dice il presidente della Fisar Enna, Giuseppe Minissale –. Così la degustazione di 15 vini delle terre di Federico darà l’opportunità, ai nostri ospiti, di fare un viaggio nel tempo e nella vita di un uomo che amava il buon bere e il buon cibo”.

Nel corso della manifestazione sarà consegnato alla famiglia Arena, del gruppo Decò, il premio “Peppino Cefalù”. Peppino, uomo adorabile, giornalista ennese, appassionato di enogastronomia, amante della vita, ha speso la sua esistenza nell’arte della scelta del vino e del cibo di qualità praticando il turismo enogastronomico di eccellenza in giro per il mondo.

Per info e prenotazioni: enna@fisar.com.