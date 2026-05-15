Enna, Villa Torre di Federico: finanziati interventi di rigenerazione degli spazi verdi

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“L’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha formalizzato lo scorso 12 maggio l’ammissione a finanziamento del Comune di Enna, per un importo pari a circa 50.000 euro, destinato alla realizzazione del progetto denominato ‘Interventi di rigenerazione spazi verdi della Villa Torre di Federico’, la cui istanza era stata trasmessa dall’Ente nel mese di maggio dello scorso anno”. A darne notizia l’Assessore con delega la Verde pubblico Giancarlo Vasco, che precisa come “il piano di riqualificazione prevede una specifica strategia di diversificazione biologica, volta a garantire la stabilità e la resilienza della comunità vegetale all’interno della Villa Torre di Federico”.

“Nello specifico – spiega Vasco – gli interventi includono la messa a dimora di 45 nuove essenze arboree e 560 piante di rose, selezionate per l’idoneità fitoclimatica al sito. L’intervento segue una strategia di rinaturalizzazione graduale: lo sviluppo controllato delle nuove alberature avverrà sotto la copertura delle piante preesistenti, atte a garantire una protezione temporanea dai fattori atmosferici, mentre la mescolanza di specie di varie dimensioni garantirà la stabilità biologica, la resistenza alle fitopatologie e la creazione di nuovi habitat per la fauna locale”.

“Queste ulteriori attività – aggiunge l’Assessore Vasco – si pongono in continuità con i recenti interventi di piantumazione già eseguiti sul territorio comunale. Tali azioni si erano rese necessarie a seguito degli ingenti danni causati dal ciclone Harry, al fine di ripristinare tempestivamente il patrimonio arboreo della Villa tramite un piano straordinario di emergenza”.

“La progettazione – conclude Vasco – si è basata su un approccio multi-obiettivo orientato alla mitigazione ambientale e alla coesione sociale. Da un lato, infatti, l’intervento mira a contrastare il fenomeno delle isole di calore urbane, ottimizzando il microclima dell’area; dall’altro, persegue la contestuale trasformazione del parco in uno spazio pubblico sicuro, inclusivo e identitario, deputato a consolidare i legami sociali della comunità locale.

Gli uffici provvederanno a fornire successivi aggiornamenti in merito al cronoprogramma esecutivo e all’avvio dei cantieri di piantumazione, che saranno avviati nel rispetto dei tempi agronomici ideali per le specie selezionate.