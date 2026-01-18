Enna, Villa Torre di Federico: avviati gli interventi di messa in sicurezza delle alberature

PUBBLICITÀ

Sono stati avviati lo scorso venerdì gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo alla Villa Torre di Federico di Enna. A darne notizia l’assessore con delega al verde pubblico Giancarlo Vasco che spiega come “a seguito di indagini diagnostiche specialistiche condotte mediante Valutazione di Stabilità degli Alberi e prove strumentali di trazione hanno preso avvio gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza su alcune alberature presenti all’interno della Villa Torre di Federico”.

Le verifiche hanno riguardato sei esemplari arborei, sottoposti a valutazione VTA, nonché un albero, individuato dall’Amministrazione comunale, sottoposto a prova di trazione strumentale. In particolare, le indagini hanno interessato anche un esemplare di Cedrus deodara, per il quale le prove eseguite hanno consentito di inquadrare la stabilità dell’apparato radicale.

“Le analisi – aggiunge Vasco – hanno evidenziato alcune criticità strutturali, riconducibili principalmente alla crescita ravvicinata degli alberi, a precedenti interventi di potatura effettuati nel tempo, a chiome con sviluppo asimmetrico e a limitazioni dello spazio disponibile per lo sviluppo dell’apparato radicale. Queste condizioni hanno determinato, per alcuni esemplari, un inquadramento in classe di propensione al cedimento, che richiede interventi mirati per evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni di stabilità”.

“La volontà dell’Amministrazione comunale, in sinergia con gli uffici tecnici preposti – chiarisce l’assessore – è quella di preservare e mantenere in vita queste piante, considerate di rilevante valore ambientale e paesaggistico, compatibilmente con la tutela della pubblica incolumità. Per tale ragione si è scelto di procedere con specifici interventi arboricolturali finalizzati a mantenere gli alberi nella classe di rischio moderato ed evitare il loro passaggio alla classe D, che comporterebbe l’abbattimento degli esemplari”.

L’attivazione dei processi di VTA, delle indagini strumentali e i conseguenti interventi di manutenzione su esemplari arborei di tale entità comportano un impegno economico di particolare rilevanza. Tuttavia, l’Amministrazione ha scelto consapevolmente di intraprendere questo percorso nel rispetto dei luoghi e delle alberature presenti, privilegiando una gestione attenta e conservativa del patrimonio verde rispetto a soluzioni più drastiche.

Gli interventi in corso hanno carattere preventivo e conservativo e sono finalizzati a migliorare le condizioni di stabilità delle piante, riducendo i carichi meccanici e favorendo un assetto più equilibrato delle chiome. Le lavorazioni sono eseguite da personale qualificato, nel rispetto delle buone pratiche dell’arboricoltura moderna.

In particolare, gli interventi saranno contenuti, selettivi e rispettosi della struttura naturale delle piante, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza senza alterarne l’equilibrio vegetativo.

“L’Amministrazione – conclude Vasco – continuerà a monitorare nel tempo lo stato delle alberature interessate, programmando eventuali ulteriori controlli e interventi, con l’obiettivo di coniugare la sicurezza dei cittadini con la salvaguardia e la valorizzazione del verde urbano”.