Enna, Villa Torre di Federico: approvato atto di indirizzo per 45 nuovi alberi e oltre 550 rose

La Giunta Municipale di Enna ha approvato ieri un atto di indirizzo, su proposta dell’assessore con delega al verde pubblico Giancarlo Vasco, avente per oggetto la richiesta di contributo di cui al Decreto Assessoriale n. 77/GAB quale richiesta di contributo art. 33-bis sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano denominato “riqualificazione della Villa Torre di Federico”.

“Obiettivo del contributo – spiega Vasco – è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni locali risorse finalizzate alla riqualificazione di parchi urbani puntando a garantire adeguate condizioni di sicurezza e di decoro e ad un miglioramento funzionale, di sicurezza e qualitativo della cura del verde e delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e nelle aree verdi a vantaggio del benessere della collettività”.

“Per tale ragione – continua l’assessore Vasco – tenuto conto del valore della Villa Torre di Federico, quale polmone verde della città, considerata la sua posizione strategica e l’accessibilità e la fruibilità della stessa, abbiamo proposto per il finanziamento il progetto di riqualificazione della villa stessa, da realizzare in continuità e complementarità con gli interventi già eseguiti”.

“Come fatto fino ad oggi – conclude l’esponente della Giunta Dipietro – per tutti gli interventi riguardanti il verde pubblico e, in particolare, la Villa Torre di Federico, tutte le scelte agronomiche saranno supportate dal parere degli uffici comunali, delle organizzazioni ambientaliste e dell’ordine degli agronomi. In particolare, si tratterà di impiantare 45 alberi di pregio e già con diametro del tronco di 30 cm e oltre 550 rose”.