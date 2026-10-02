Enna, VII Forum Paneuropeo delle Confraternite: come cambiano traffico e sosta

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Da oggi, venerdì 2 ottobre, e fino a mercoledì 7 ottobre sono previste modifiche alla viabilità nel centro storico di Enna in occasione del VII Forum Paneuropeo delle Confraternite. Le ordinanze della Polizia Locale prevedono divieti di transito e di sosta con rimozione forzata nei tratti interessati dagli eventi, oltre ad alcune chiusure temporanee della circolazione.

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Venerdì 2 ottobre i provvedimenti interessano piazza Garibaldi, davanti all’ex Banca d’Italia, via Roma in corrispondenza di piazza Mazzini, via Falautano e piazza Umberto. Nei giorni successivi, dalle 8 alle 20 e fino a cessate esigenze, il divieto resterà in vigore anche lungo il lato di piazza Garibaldi antistante l’ex Banca d’Italia.

Sabato 3 ottobre i divieti riguarderanno piazza Vittorio Emanuele dalle 8 alle 14 e via Mazza dalle 14 alle 24.

Domenica 4 ottobre, in occasione della processione delle Confraternite, dalle 7 alle 14 saranno interessati piazza Europa e i tratti del percorso che attraversano via Montesalvo, viale IV Novembre, viale Diaz, via Libertà e via Roma fino al Duomo. La circolazione lungo il percorso sarà interrotta temporaneamente per il tempo necessario al passaggio della processione. Dalle 7 alle 16 saranno invece vietati transito e sosta in piazza Mazzini e nel tratto di via Roma compreso tra piazza Vittorio Emanuele, inclusa, e piazza Duomo.

Lunedì 5 ottobre i provvedimenti interesseranno piazza Umberto, via Falautano e piazza Coppola. Dalle 20 sarà chiuso temporaneamente il tratto di piazza Umberto davanti al Teatro Neglia per lo spettacolo “Sand Artist”. Se necessario, potrà essere chiuso anche il tratto di via Roma compreso tra piazza Vittorio Emanuele e piazza Umberto.

Martedì 6 ottobre i divieti riguarderanno via Falautano, alcuni tratti di via Roma e piazza Ajala. Durante il concerto serale in piazza Duomo è prevista la chiusura temporanea della circolazione da Largo Rosso al Duomo.

Mercoledì 7 ottobre, dalle 14 alle 22, i provvedimenti interesseranno via Roma in corrispondenza di piazza Mazzini e il tratto indicato dall’ordinanza fino a via Orfanotrofio, in occasione del “World Rosary Day” dal Duomo.