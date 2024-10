Enna: Vigili del Fuoco, visita del direttore regionale Agatino Carrolo

PUBBLICITÀ

Il Direttore Regionale Ing. Agatino Carrolo ha visitato ieri il Comando Vigili del Fuoco di Enna, accolto dal Comandante Erich Granata.

Inizialmente è stato in visita istituzionale in Prefettura dove ha incontrato il Prefetto Maria Carolina Ippolito. Durante un incontro cordiale, ha ribadito il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco come struttura cardine della Protezione Civile intesa a servizio della popolazione nelle continue emergenze climatiche e non che hanno interessato l’Italia ed in particolare la Sicilia nell’ultimo fine settimana.

Successivamente si è recato al Comando di Enna dove è stato accolto da un picchetto del personale Vigile del Fuoco, dai funzionari tecnici, dal personale logistico gestionale e dalle rappresentanze sindacali.

Nell’incontro con il personale ha ribadito la mission dei Vigili del Fuoco a servizio della popolazione e l’importanza della formazione per una immediata risposta efficiente ed efficace. Il Comandante ha illustrato al Direttore Regionale la peculiarità del Comando di Enna che, con le sue specialità e la centralità, lo rendono strategico per gli interventi di soccorso tecnico urgente nelle provincie limitrofe.

Successivamente il Direttore Regionale ha incontrato le rappresentanze sindacali provinciali, ascoltando con attenzione le esigenze rappresentate.