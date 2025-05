Enna: Vigili del Fuoco, va in pensione Enrico Grimaldi dopo quasi 30 anni di servizio

PUBBLICITÀ

Dopo quasi 30 anni di onorato servizio, il Capo Esperto dei Vigili del Fuoco di Enna, Enrico Grimaldi, va in pensione.

Una vita spesa al servizio della comunità, sempre in prima linea nelle emergenze. Ha iniziato la sua carriera nel 1997, dimostrando fin da subito grande professionalità e dedizione. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose operazioni di soccorso, distinguendosi per il suo spirito di squadra, la professionalità e l’umanità. Il suo impegno e la sua esperienza sono stati anche fondamentali per la crescita professionale di molti giovani Vigili del Fuoco.

In occasione del suo pensionamento, i colleghi del Comando Provinciale hanno organizzato una cerimonia per salutarlo durante il suo ultimo turno di servizio. Presenti anche i familiari.