Enna: Vigili del Fuoco soccorrono persona precipitata in zona impervia vicino a Bivio Ramata

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti nei pressi di Bivio Ramata per soccorrere un persona precipitata in una zona impervia. Per il recupero del malcapitato si è reso necessario anche l’intervento del nucleo elicotteri Vigili del Fuoco di Catania. La persona è stata recuperata da personale elisoccorritore con l’ausilio del verricello e issato a bordo.

PUBBLICITÀ

L’elicottero è poi atterrato nella piazzola elicotteri del Comando di Enna, dove l’infortunato è stato trasferito a bordo di un’ambulanza del servizio sanitario e condotto in ospedale per le cure del caso.