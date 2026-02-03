Enna, Vigili del Fuoco: passaggio di consegne al vertice del Comando provinciale

PUBBLICITÀ

Si è svolta oggi la cerimonia di passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, alla presenza personale operativo ed amministrativo.

Dopo 16 mesi di mandato, il Primo Dirigente Arch. Erich Granata ha ceduto il comando al Primo Dirigente Ing. Augusto Alessio Fonti, ricevendo un sentito riconoscimento per l’opera svolta.

Un periodo relativamente breve ma estremamente intenso, segnato da un’attività operativa di particolare rilievo. Solo nel 2025 il Comando ha fatto registrare 3.538 interventi di soccorso tecnico urgente, a testimonianza dell’impegno costante profuso a tutela della sicurezza della popolazione.

Tra le emergenze più significative, per ultimo, il violento maltempo legato al passaggio dell’uragano Harry, che ha richiesto 339 interventi, affrontati con tempestività ed efficacia grazie a un dispositivo di soccorso ben strutturato e coordinato. A questi numeri, si sono aggiunti i molteplici incendi che hanno caratterizzato il periodo estivo, fronteggiati con professionalità e spirito di sacrificio, spesso in condizioni particolarmente complesse.

In tali contesti è emerso con forza il ruolo determinante dei funzionari tecnici, costantemente in prima linea nella direzione e nel coordinamento degli interventi, garantendo supporto operativo alle squadre e assicurando elevati standard di sicurezza ed efficienza.

Il mandato del comandante uscente si è distinto anche per la forte attenzione ai rapporti di collaborazione interistituzionale. Significativo il lavoro svolto sotto il coordinamento con la locale Prefettura e in sinergia con le Forze dell’Ordine. Un dialogo aperto e costruttivo che ha rafforzato il sistema di sicurezza e gestione delle emergenze.

Inoltre, non è mancato l’impegno come dimostrano le iniziative istituzionali e culturali, tra cui il “Mini Tour” della Banda musicale dei Vigili del Fuoco, che ha fatto tappa anche a Piazza Armerina, ottenendo grande partecipazione e apprezzamento.

L’operato del comandante uscente è stato valutato positivamente dalle istituzioni per lo stile di comando, la professionalità e la disponibilità al dialogo, che hanno contribuito a un clima di collaborazione.

Nel suo intervento di commiato, il Comandante Granata ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale del Comando — Vigili del Fuoco operativi, funzionari tecnici e personale amministrativo — sottolineando come i risultati raggiunti siano frutto di un lavoro corale, fondato su professionalità, spirito di Corpo e senso del dovere.

Al Comandante Granata, sono stati infine rivolti i migliori auguri per il nuovo incarico di Dirigente presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia Uff. Prevenzione Incendi, riconosciuto come un passo importante nel percorso di crescita professionale, nel quale potrà mettere a frutto l’esperienza maturata sul territorio e le competenze dimostrate nel corso del mandato.

Il testimone passa ora al Comandante Fonti, chiamato a proseguire nel solco tracciato, raccogliendo un’eredità fatta di impegno, collaborazione e dedizione al servizio pubblico.

Una cerimonia partecipata e sentita, che ha rappresentato non solo un avvicendamento istituzionale, ma un autentico momento di riconoscimento per un mandato che ha lasciato un segno profondo nella comunità e nel Comando.