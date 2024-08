Enna: Vigili del Fuoco intervengono per incidente sulla SS 192 e automobilisti in panne per il fango

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando di Enna nel pomeriggio odierno sono intervenuti sulla SS 192 al Km 1 dove per cause ancora in corso di accertamento due vetture si scontrate. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno estricato una persona dalla vettura per consegnarla al personale sanitario presente sul posto.

La precipitazione violenta delle ultime ore ha, invece, sorpreso diversi automobilisti, rimasti in panne a causa del fango. Anche per questi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.