Enna: Vigili del Fuoco, il comandante Francesco Pascuzzi va in pensione

Dopo due anni alla guida del Comando di Enna, Francesco Pascuzzi lascia l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna per essere collocato in quiescenza. In questi due anni, oltre ad aver dimostrato elevate qualità dirigenziali, ha saputo fare conoscere al territorio il mondo dei Vigili del Fuoco. Oltre che per le qualità professionali, si è fatto apprezzare per le doti caratteriali e umane, che lo hanno visto sempre disponibile e pronto a dialogare con tutto il personale del Comando.

Di seguito il suo messaggio.

Con provvedimento ministeriale prot. n. 28012 del 24/04/2024, per lo scrivente è stato disposto il collocamento a riposo a decorrere dal giorno 01/09/2024 per raggiungimento limiti di età. E’ difficile sintetizzare 35 anni di carriera nei Vigili del Fuoco ma proverò ugualmente a farlo scrivendo, in questo caso, in terza persona.

Il Comandante Francesco PASCUZZI è stato assunto nel C.N.VV.F. in data 05/12/1990 con la qualifica di Ispettore Antincendi e, completato il corso di formazione, è stato assegnato alla Direzione Interregionale VV.F. Veneto e Trentino A.A.. Oltre che nell’ex Ispettorato dove si è occupato in particolare di coordinare l’attività di Formazione interna, Colonna Mobile Regionale e attività a rischio di incidente rilevante, ha svolto attività di prevenzione incendi presso il Comando Vigili del Fuoco di Padova. Sono stati 5 anni di intensa attività e di crescita professionale ed umana, anche dovuta al fatto di aver avuto l’opportunità ed il privilegio di collaborare con colleghi che, grazie alle loro competenze, hanno raggiunto i vertici del C.N.VV.F..

In data 04/09/1995 è stato trasferito presso il Comando Vigili del Fuoco di Perugia. In questo Comando si è occupato in particolare di coordinare dapprima il settore Automezzi e Caricamento e successivamente l’Ufficio Prevenzione Incendi. I 5 anni al Comando di Perugia sono stati tuttavia caratterizzati dall’attività di soccorso conseguente al terremoto di Umbria e Marche che dal settembre 1997 ha colpito pesantemente anche una vasta area del territorio della provincia di Perugia.

In data 25/05/2000 assume la qualifica di Direttore Antincendi nei ruoli tecnici antincendi e successivamente in data 24/06/2000 veniva trasferito al Comando Vigili del fuoco di Crotone. Nel lungo periodo di servizio in questo Comando istituito pochi anni prima, ha coordinato, nel proprio ruolo di competenza, sostanzialmente tutti i settori contribuendo in modo sostanziale ed in collaborazione diretta con i numerosi dirigenti che si sono succeduti, alla trasformazione del presidio VV.F. da distaccamento a comando. Nello stesso periodo oltre ai numerosi incarichi svolti per attività di istituto presso gli enti territoriali, ha coordinato e realizzato per la Direzione Regionale, la costituzione del Team USAR-M Calabria.

Il 10/06/2004 assume la qualifica di Direttore Coordinatore nei ruoli tecnici antincendi. In data 01/01/2006 assume la qualifica di Direttore Vice Dirigente nel ruolo dei direttivi.

In data 01/01/2022 ottiene a seguito scrutinio la nomina di Primo Dirigente del C.N.VVV.F. e a conclusione del relativo corso di formazione, viene assegnato al Comando di Enna, incarico dirigenziale ricoperto fino alla data del 31 agosto p.v..

Nel suo fascicolo sono presenti diverse onorificenze importanti, quali, l’intervento svolto il 03/11/2021 a Crotone per il salvataggio di 88 migranti, e, in data 21/10/2009 l’Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile a seguito della sua partecipazione all’evento sismico in Abruzzo.

Questi quasi due anni durante i quali ho avuto l’onore di assumere l’incarico di dirigere il Comando di Enna sono stati, sotto l’aspetto lavorativo, per me importanti ed entusiasmanti e per questo desidero sinceramente ringraziare ancora una volta tutto il personale per la fattiva e leale collaborazione che mi è stata data. Molti passi abbiamo fatto insieme per cercare di fare del Comando di Enna un Comando dinamico ed in linea con gli standard ormai necessari per assicurare, anche a questo territorio, una risposta moderna alla richieste sempre maggiori di sicurezza che arrivano dai cittadini. E’ una strada dalla quale non si può tornare indietro e sono convinto che lo stesso supporto che mi avete fornito dal 19 dicembre 2022, altrettanto darete al nuovo dirigente Erich Granata che a breve mi subentrerà nell’incarico ed al quale rivolgo sin da ora l’augurio di buon lavoro.

Prima di lasciare questa terra meravigliosa che è la Sicilia, regione che in parte già conoscevo ma della quale ignoravo totalmente le sue bellezze interne e poco note delle quali una parte importante risiede proprio in questa provincia, desidero ringraziare direttamente tutto il personale dipendente ed in quiescenza che vorrà e che potrà partecipare ad un momento di saluti venerdì 30 alle 10,30 Sede Centrale. Vi aspetto.