Enna, Vigili del Fuoco: il capo reparto Gaetano Di Maggio va in pensione

Dopo 34 anni di onorato servizio, il Capo Reparto Esperto Gaetano Di Maggio dei Vigili del Fuoco di Enna va in pensione.

Una vita spesa al servizio della comunità, sempre in prima linea nelle emergenze. Ha iniziato la sua carriera nel 1992, dimostrando fin da subito grande professionalità e dedizione. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose operazioni di soccorso accrescendo sempre più la sua esperienza professionale e distinguendosi per il suo spirito di squadra e la sua profonda umanità. Il suo impegno e la sua esperienza sono stati anche fondamentali per la crescita professionale di molti giovani Vigili del Fuoco.

In occasione del suo pensionamento, i colleghi del Comando Provinciale hanno organizzato una cerimonia per salutarlo durante il suo ultimo turno di servizio. Presenti anche i familiari.