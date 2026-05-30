Enna, Vigili del Fuoco: corso interprovinciale di salvamento a nuoto

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Dal 18 al 29 maggio si è svolto presso il Comando di Enna il corso interprovinciale di “salvamento a nuoto”, che ha visto la partecipazione dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Enna e Catania.

Il fine di questo percorso formativo è stato quello di formare il personale dei Vigili del Fuoco nelle manovre di recupero di pericolanti ed è anche propedeutico per i corsi successivi di soccorritore fluviale alluvionale.

Ancora una volta il Comando di Enna risulta essere attento e centrale per i percorsi formativi del personale.