Enna, Vigili del Fuoco: consegnati gli elmi ai neo capi squadra

Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, si è svolta la cerimonia di consegna dei nuovi Elmi per i sei neo capi squadra che hanno completato con successo un corso di formazione durato tre mesi.

La cerimonia è iniziata con la benedizione degli Elmi da parte del Cappellano del Comando, seguita dalla consegna ufficiale degli Elmi da parte del Comandante Provinciale, Architetto Erich Granata. I sei capi squadra hanno ricevuto il proprio nuovo Elmo con orgoglio e senso di responsabilità, simbolo del loro ruolo di leadership all’interno del Corpo.

La cerimonia di consegna degli Elmi è stata un momento importante per i Vigili del Fuoco di Enna, e ha rappresentato un’occasione per celebrare la dedizione e la professionalità dei capi squadra. Il Comandante Provinciale, Architetto Eric Granata, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto dai capi squadra e ha augurato loro di continuare a servire la comunità con la stessa dedizione e professionalità.