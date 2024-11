Enna: Vigili del Fuoco, concluso corso interprovinciale TAS 1

PUBBLICITÀ

Si è concluso oggi il corso interprovinciale per la formazione di operatori TAS 1 (Topografia Applicata al Soccorso), rivolto al personale dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Enna e Caltanissetta. Il percorso formativo ha permesso di formare 19 operatori che andranno immediatamente ad arricchire la presenza di personale qualificato nei Comandi, con competenze specifiche nell’utilizzo di strumenti topografici indispensabili in interventi particolari, come la ricerca di persone scomparse.

Alla sessione di esame hanno partecipato il Comandante Provinciale di Enna, arch. Erich Granata, e il geom. Antonio Pizzolnati, responsabile della formazione del Comando di Caltanissetta.