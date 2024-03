Enna: vigilanza e controllo del territorio in vista delle festività pasquali, riunione in Prefettura

PUBBLICITÀ

Si è tenuta stamane, presso la Prefettura di Enna, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allo scopo di pianificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio in vista delle prossime festività pasquali – che, come noto, comportano un maggiore afflusso turistico nella provincia – e tenuto altresì conto dell’attuale scenario internazionale, caratterizzato dal perdurare del conflitto russo-ucraino e di quello israelo-palestinese, nonché del grave attentato compiuto nei giorni scorsi a Mosca.

PUBBLICITÀ

Nel corso della riunione è stato evidenziato il necessario impegno di tutte le forze di polizia nella predisposizione di dedicate pianificazioni dei servizi di vigilanza e sicurezza, calibrate, anche in chiave preventiva, tanto in relazione all’attuale minaccia terroristica conseguente al periodo particolarmente delicato sul piano internazionale quanto all’usuale contrasto di fenomeni di criminalità diffusa.

È stato pertanto disposto il potenziamento delle attività di controllo del territorio, prediligendo le località in cui sono ubicate chiese, santuari e simboli della cristianità, e sono state previste specifiche e mirate misure di sicurezza in occasione delle cerimonie religiose, programmate nel corso della Settimana Santa e che notoriamente registrano una consistente partecipazione di fedeli.

Una particolare attenzione è stata altresì destinata ai servizi di vigilanza e sicurezza da porre in essere lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle giornate festive e nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti, tenuto altresì conto delle conseguenze sulla circolazione stradale derivanti dall’attuale parziale chiusura delle rampe dello svincolo autostradale di Enna.

Tutti i partecipanti al comitato hanno assicurato la massima e pronta collaborazione nell’espletamento dei delicati e diversificati compiti operativi al fine di rispondere adeguatamente alle fondamentali esigenze di sicurezza della collettività.