Enna, vietati botti e fuochi d’artificio dal 31 dicembre al 6 gennaio

Con Ordinanza Sindacale n. 58 del 29/12/2025, è stato disposto il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari, di qualsiasi tipologia, su tutto il territorio comunale di Enna, nel periodo dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Tale decisione viene assunta, si legge nell’ordinanza, in considerazione del fatto che per tradizione e consuetudine le festività ed eventi di fine anno vengono celebrati con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere. Tale usanza comporta un oggettivo pericolo, anche per i materiali pirotecnici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia per coloro che li maneggiano sia per coloro che dovessero essere fortuitamente colpiti. L’uso di petardi e mortaretti può determinare, inoltre, conseguenze negative per la quiete pubblica, la sicurezza e l’incolumità delle persone. Analogamente, tali effetti negativi si ripercuotono sull’ambiente e sugli animali domestici e non, presenti nel territorio comunale.

Restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza, che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.