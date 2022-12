Enna: viaggio a Londra per gli alunni del liceo linguistico

Il biennio del Liceo Linguistico Abramo Lincoln di Enna a Londra. Dal 4 al 7 dicembre sessanta alunni, accompagnati dalle docenti Angelita Bruno, Irene Alcamo, Piera Messineo e Claudia La Spina, hanno visitato la capitale dell’Inghilterra.

“Quale migliore modo – comunica la scuola – per incuriosirsi e avvicinarsi ancor più alla lingua inglese visitando i coloratissimi mercatini natalizi londinesi: circondarsi della cultura studiata in classe ma divertendosi è stata certamente un’esperienza infallibile per l’apprendimento di una delle lingue straniere studiate che permetterà ai nostri ragazzi di diventare sempre più cittadini del mondo”.