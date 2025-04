Enna, viadotto Euno verso la riapertura. Fillea Cgil: “Non sia una festa”

PUBBLICITÀ

«I continui ritardi e gli annunci non rispettati della Regione riguardo alla riapertura del viadotto Euno – svincolo di Enna nell’autostrada A19 aumentano la distanza e la diffidenza della cittadinanza nei confronti della politica. Questo è un principio ormai consolidato. Dopo anni di chiusura e promesse non mantenute, ecco la riapertura totale degli svincoli, prevista tra il 15 e il 19 aprile. Il disagio si era fatto gigantesco a causa del traffico eccezionale che in entrata e in uscita interessa i lavori del raddoppio ferroviario e i numerosi interventi ordinari e straordinari sui viadotti e nei tratti autostradali tra le uscite di Enna e Caltanissetta». Così Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Enna.

«La chiusura prolungata del viadotto Euno – prosegue – ha avuto un impatto negativo significativo sulla mobilità dei cittadini e sull’economia della zona. I lavoratori e le imprese locali sono stati costretti a sopportare tempi di percorrenza più lunghi e costi aggiuntivi, mentre la sicurezza stradale è stata ulteriormente compromessa e si somma al disastro della viabilità provinciale. Consigliamo alle autorità e alle istituzioni di non fare passerella quando si riaprirà lo svincolo. Non dovrà essere una giornata di festa ma la consegna ufficiale delle scuse pubbliche del presidente della Regione per i ritardi accumulati negli ultimi 5 anni».

Carnevale conclude: «La riapertura totale del viadotto Euno era una priorità che doveva essere affrontata con urgenza, a maggior ragione adesso che si stanno intensificando i lavori nella zona Mulinello-Calderari (tratto di percorrenza obbligatorio per chi proviene da Catania e si dirige verso Enna) e che vede in grande aumento il traffico di mezzi pesanti».