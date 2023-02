Enna: viabilità urbana, le proposte della minoranza rimangono inascoltate

Lo scorso16 febbraio si è svolto un consiglio comunale ad Enna con oggetto, tra gli altri, una mozione presentata dai gruppi Partito Democratico e Nuova Cittadinanza riguardante il piano urbano del traffico.

PUBBLICITÀ

“La mozione in questione – comunicano i gruppi consiliari di opposizione – voleva essere un’opportunità di confronto con l’amministrazione comunale e con tutte le forze politiche di maggioranza al fine di promuovere un’azione amministrativa collettiva, volta al miglioramento delle condizioni urbanistiche della nostra città attraverso una serie di proposte propositive e migliorative rispetto a quello che è stato già fatto o in itinere, il tutto senza alcun intendo polemico o strumentale”.

“Quello che però abbiamo dovuto constatare – proseguono – è il solito atteggiamento chiuso al dialogo da parte delle forze di maggioranza che, nonostante in privato hanno più volte espresso apprezzamento per le nostre proposte, in aula hanno espresso voto contrario nascondendosi dietro il dictat dell’amministrazione. Purtroppo, infatti, nonostante la nostra disponibilità ad emendare la mozione, i gruppi di maggioranza hanno presentato un documento che, di fatto, cassava la quasi totalità della proposta avanzata per sostituirla con una stucchevole autocelebrazione, peraltro a nostro avviso ingiustificata, visto che la nostra mozione è stata il frutto di diverse lamentele da parte dei cittadini soprattutto residenti nella parte bassa della città, costringendoci a bocciare una mozione da noi presentata e nei fatti stravolta nel contenuto da una vera e propria ‘dittatura’ della maggioranza, che al sano dibattito e confronto, preferisce la forza dei numeri”.

“Nonostante ciò – concludono – come gruppi di minoranza continuiamo a tenere in considerazione le diverse esigenze dei cittadini e continueremo a portare avanti tutte quelle istanze da noi ritenute meritevoli e migliorative per la nostra città”.

Pd e Nuova Cittadinanza hanno depositato un’ulteriore mozione avente come oggetto la messa in sicurezza della SS117 bis e la creazione di collegamenti urbani con le zone residenziali delle Contrade Mugavero, Santa Panasia e Torre, “strada – sottolineano i consiglieri di opposizione – che ormai da diverso tempo purtroppo si caratterizza per il verificarsi di diversi incedenti stradali di una certa gravità”.