Enna: viabilità provinciale, pubblicate gare per 11 milioni di euro

Continua ad opera dei tecnici del servizio Viabilità del Libero Consozio Comunale di Enna, coordinati dall’ingegnere capo, Daniela Lumera, la manutenzione sulle strade provinciali per migliorarne la sicurezza e la percorribilità.

Sono stati, infatti, pubblicati sul sito dell’Ente sei bandi di gara per altrettanti lavori che interesseranno diversi tratti stradali del territorio, particolarmente carenti. L’investimento complessivo ammonta a circa 11 milioni di euro e le gare avranno inizio già nei primi giorni del 2025 per concludersi il 17 febbraio.

La procedura di gara presenta una novità, prevista nel nuovo codice degli appalti. Il Libero Consorzio ha, infatti, adottato i bandi e gli avvisi utilizzando la procedura aperta per consentire a tutti gli operatori economici interessati a partecipare senza limitazione di numero. La commissione sceglierà, tra tutte le offerte in gara, quella economicamente più vantaggiosa. Inoltre per una maggiore trasparenza il metodo di determinazione anomala sarà deciso la mattina stessa dell’espletamento della gara utilizzando il criterio del sorteggio pubblico.

I lavori in gara nel dettaglio sono i seguenti: lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 20 Nicosia – Ponte Oliveri – Sperlinga e della S.P. n. 140 ex SB 25: S. Domenico – S. Agrippina Valpertuso – S. Martino per un importo complessivo dei lavori di 1 milione e 400 euro circa; lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle S.S.P.P. n. 1 Enna – Enna Bassa, n. 3 B° Misericordia – Scalo Enna, n. 54 Parasporino – Cannavò, n. 81 Enna Bivio Vanelle – SS 117/bis – Stazione di Seggio, n. 81 bis B° Vanelle – B° SS 117 bis, n. 103 ex SR 3: Stradella di servizio Autodromo di Pergusa e n. 130 ex SB 15: Bruchito – Zagaria per un importo complessivo dei lavori 3 milioni circa; lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 85/a e SP85/b per un importo complessivo dei lavori pari a 1 milione e 519 euro circa; lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 6 SS 290 – Villapriolo – SS 121 per un importo di 1 milione e 519 euro circa; lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP. 19 Bivio SS 117 Villadoro per un importo di 1 milione e 800 mila euro circa; lavori sulla Sp 133 per circa 440 mila euro, territorio di Nicosia.

Si tratta di interventi che avranno un impatto positivo sia sull’aspetto infrastrutturale e della viabilità che sotto il piano economico considerato il cospicuo investimento complessivo in gara. Sia la progettazione che la direzione dei lavori è a cura dei tecnici del servizio viabilità dell’Ente, coordinato dal geometra Salvatore Ragonese.