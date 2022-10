Enna: viabilità provinciale, presentato piano di interventi per ammodernare sette assi viari

Porta la firma del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio il programma 2022/2029 di interventi da realizzare sulla rete viaria provinciale recapitato al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il programma, elaborato dai tecnici dell’ente, consentirà al Libero Consorzio di partecipare alla ripartizione dei fondi ministeriali destinati alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento funzionale dei percorsi viari che dovranno resistere anche ai cambiamenti climatici.

Sono otto le schede programmatiche all’esame del ministero e che riguardano interventi su sette assi viari e per ciascuno anno di riferimento.

Una scelta condivisa dal Commissario e dal dirigente del III settore, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, maturata sulla necessità di intervenire sugli assi stradali ritenuti strategici per i collegamenti e che interessano quasi l’intero territorio provinciale.

E’ previsto un intervento per ciascuna annualità a partire dal 2022 e fino al 2029. Il primo progetto per l’anno in corso riguarda la Sp 133 ex Sb 19 nella zona nord del territorio e che interessa i comuni di Gagliano, Nicosia e Nissoria. Il progetto di manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza prevede un finanziamento di 443 mila euro circa. Programmato per il 2023 un altro progetto per un finanziamento di 486 mila euro circa sulla Sp 23a Sparacollo nel territorio di Regalbuto. Calendarizzato nel 2024 l’intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla Sp 23b ricadente nel territorio di Catenanuova, Centuripe e Regalbuto per un importo di 707 mila euro circa. Nell’annualità 2025 è stato inserito l’intervento di miglioramento delle condizioni di transito sulla SP 39 Leonforte-Erbanusa bivio Sp 19 Villadoro ricadente nei territori di Calascibetta, Leonforte e Nicosia per il quale intervento è atteso un finanziamento di 574 mila euro circa. Oltre 1 milione e 326 mila euro è, invece, l’ammontare dell’intervento programmato per il 2026 che riguarderà la manutenzione straordinaria della Sp 133 ex SB 18 ricadente nella zona nord del territorio. Per le annualità 2027,2028 e 2029 sono previsti rispettivamente interventi di pari importo di circa 1 milione e 326 mila euro sulla Sp 62 Milocca-Calderai ricadente nei territori di Assoro, Enna e Leonforte, sulla Sp 48 Nissoria San Giorgio e sulla Sp 58 Leonforte-Portella Greca nel territorio di Leonforte e Nicosia.

“Si tratta di un grosso pacchetto di finanziamenti di circa 8 milioni di euro – ha commentato Di Fazio – che spalmato nelle diverse annualità darà risposte alle esigenze dei comuni sia del versante nord che del versante sud del territorio provinciale. Sono interventi di manutenzione straordinaria che miglioreranno la percorribilità e soprattutto la sicurezza di queste arterie di collegamento. Sulla viabilità si continua ad investire grazie alla capacità dell’ufficio tecnico diretto dall’ingegnere Grasso di intercettare risorse esterne al bilancio”.