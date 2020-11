Enna: viabilità provinciale, ancora nuovi fondi per migliorare la sicurezza

In virtù del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 224 del 29 maggio 2020 l’ufficio Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Enna, diretto dall’ingegnere Giuseppe Grasso, ha stilato un ulteriore programma straordinario di manutenzione che si realizzerà con cadenza annuale a partire dal 2020 e fino al 2024.

I lavori, finanziati dal Ministero, per un costo complessivo pari a circa 700 mila euro, riguarderanno la manutenzione straordinaria finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezze delle arterie provinciali.

“Abbiamo individuato con i tecnici dell’Ente 5 blocchi stradali di collegamento, sia nella zona nord che nel versante sud del territorio, sui quali intervenire per eliminare e superare le criticità che in atto le rendono insicure. Un programma che nasce anche dalle richieste avanzate dagli amministratori locali, con i quali assieme al Commissario straordinario, Girolamo Di Fazio, abbiamo già promosso un confronto sui temi della viabilità per calibrare al meglio gli interventi. Sulla direttrice Gagliano-Agira- aggiunge Grasso – l’amministrazione ha stanziato ulteriori 580 mila euro che si sommano ai 3 milioni e 500 mila euro del progetto di manutenzione straordinaria in corso di esecuzione. Con queste somme l’arteria, che riteniamo strategica perchè di collegamento con i presidi ospedalieri e con numerose aziende agricole locali, sarà restituita ai cittadini completamente manutentata con la realizzazione anche della segnaletica stradale orizzontale e verticale e con i presidi di sicurezza”.

Di seguito le strade interessate ai lavori di manutenzione nelle diverse annualità.

La S.P. n. 34 Gagliano Castelferrato-Troina e della S.P. n. 100 ex Circonvallazione di Gagliano anno 2020

La S.P. n. 22 Bivio SS 121-Gagliano Castelferrato, la S.P. n. 21bis Innesto SS 121-SP 21 e S.P. n. 21 Agira-Stazione di Raddusa anno 2021.

La S.P. n. 96 Pietraperzia-Ponte Besaro alla progr.va km.ca 3+400 anno 2022

La S.P. n. 7a Bivio Pirato-Bivio Mulinello-SS 192, della S.P. n. 65 Bivio SS 117 bis-Sortavilla Soprano-Conf. Prov. CT e della S.P. n. 98 ex Turistica B° 561-B° SP 4 anno 2023

La S.P. n. 18 Bivio SS 121-Agira-Nicosia, della S.P. n. 23b Regalbuto-Catenanuova-SS 192 e della S.P. n. 7b Bivio SP 33-Assoro-Bivio SP 57 anno 2024.