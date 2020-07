Enna: viabilità in provincia, nuovo incontro in Prefettura

Prosegue l’attività di analisi e monitoraggio sullo stato della viabilità in provincia già avviata lo scorso 3 febbraio e compendiata in un progetto di lavoro che ha previsto, in un’ottica di costante collaborazione e dialogo fra i principali stakeholders, l’istituzione di un Tavolo provinciale permanente.

È prevista, infatti, per il prossimo lunedì 3 agosto alle ore 11, presso il Salone di rappresentanza della Prefettura, una nuova seduta del Tavolo in cui si affronteranno le tematiche inerenti i lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto EUNO – svincolo autostradale di ingresso ad Enna e i lavori di realizzazione della direttrice “NORD-SUD”.

All’incontro parteciperanno il Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti On. Giancarlo Cancelleri, le deputazioni nazionali e regionali, il Provveditore Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, nonché, quali membri del Tavolo permanente, l’ANAS, il Libero Consorzio Comunale, la Polizia Stradale ed i rappresentati delle amministrazioni locali.

In ragione dell’enorme importanza che le due arterie rivestono nell’ambito della viabilità dell’intera provincia ennese, l’obiettivo preminente della riunione sarà quello di canalizzare l’impatto dei lavori valutando soluzioni di viabilità alternative, al fine di evitare un’ulteriore aggravio allo sviluppo economico del territorio.