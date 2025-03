Enna: viabilità, aggiornamenti sui lavori e tempi di riapertura delle strade

PUBBLICITÀ

L’assessore alla viabilità, Biagio Scillia, fa il punto sullo stato dei lavori nelle strade interessate dalle chiusure ad Enna, fornendo i tempi previsti per il ritorno alla normalità della mobilità cittadina.

“I lavori per il ripristino del semaforo sulla via Pergusa sono iniziati e a breve il suo normale funzionamento sarà ristabilito. Inoltre, è già stato ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto interessato dal restringimento della stessa via e, a breve, verrà effettuato il collaudo per il completo ripristino delle carreggiate”, ha dichiarato l’assessore.

“Anche sulla S.P. 2 Kamut – continua Scillia – i lavori sono già in corso e si conta di riaprire la strada in tempi brevi e, comunque, entro il Venerdì Santo”.

Un’altra opera attesa riguarda il posteggio sotto la piazza Gino Vetri, che sarà aperto al pubblico entro aprile.

“Come spesso accade nei cantieri – spiega Scillia – possono verificarsi ritardi e imprevisti, ma quando i lavori vengono seguiti con attenzione, i risultati arrivano sempre. Siamo consapevoli dei disagi causati dalla chiusura di alcune strade e abbiamo fatto il possibile per ridurre i tempi di intervento”.

Infine, arrivano segnali positivi anche per l’apertura dello svincolo autostradale. Sebbene non si tratti di un’infrastruttura comunale, le comunicazioni ricevute fanno sperare in una ormai prossima apertura totale.

“L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento dei lavori – assicura Scillia – con l’obiettivo di garantire una viabilità più efficiente e sicura per tutti i cittadini”.