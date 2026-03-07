Enna, Via Unità d’Italia: avviati i lavori di ripristino del manto stradale

PUBBLICITÀ

Sono stati avviati lo scorso giovedì i lavori di ripristino del tratto di manto stradale di Via Unità d’Italia a Enna bassa, tempo fa interessato dallo svellimento dello strato di asfalto in concomitanza con un evento meteorico eccezionale.

“Prima di avviare i lavori – spiega l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo – è stato necessario accertare le cause del danno occorso e le eventuali responsabilità di enti terzi. Tutto ciò anche e soprattutto per evitare che la problematica possa ripetersi, vanificando l’intervento di ripristino”.

Nella giornata di ieri i lavori si sono dovuti fermare a causa della pioggia, ma sono regolarmente ripresi in data odierna e saranno conclusi entro la prossima settimana.

“Nel frattempo – conclude l’Assessore Palermo – sono stati completati gli interventi di ripristino che hanno interessato la parte bassa di Via Roma e la Piazza Antonello da Messina”.