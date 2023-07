Enna: Via Roma alta, durante gli eventi transito chiuso da oggi fino a domenica

Il vicesindaco della città di Enna Ornella Romano comunica l’emissione delle ordinanze di chiusura del transito in via Roma alta da oggi, venerdì 7 luglio, a domenica durante gli eventi in programma con i seguenti orari: venerdì dalle ore 18 alle ore 24, sabato dalle ore 16 alle ore 24 e domenica dalle 8 alle 24 (solo per il tratto di Piazza Umberto antistante il teatro).

Il servizio navetta, da e per il nuovo parcheggio Pisciotto, sarà fruibile fino alle 23.45 anziché fino alle 21 nelle giornate di venerdì e sabato.