Enna: Via Pergusa, Comune chiede il restringimento del cantiere per istituire il doppio senso

Il Comune di Enna ha inviato all’Ufficio del Genio Civile una richiesta per valutare la possibilità di ridurre l’area di cantiere su via Pergusa, attualmente interessata dai lavori in seguito alla frana dello scorso mese di ottobre. La richiesta, firmata dal Segretario Generale Dott. Lucio Catania, nasce dall’esigenza di alleviare i disagi alla viabilità, ulteriormente complicati dalla recente chiusura della SP 2.

Il restringimento dell’area di cantiere, nelle more dell’ultimazione delle operazioni di collaudo per le quali si richiede la relativa tempistica, consentirebbe l’istituzione del doppio senso di circolazione.