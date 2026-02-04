Enna: via libera al progetto per la mensa scolastica del De Amicis

PUBBLICITÀ

È stato approvato dalla giunta municipale di Enna, nella giornata di oggi, il progetto esecutivo inerente la riqualificazione architettonica e funzionale, nonché la messa in sicurezza della mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” per un importo complessivo di € 433.728,70 a valere sui fondi PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca.

A darne notizia l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo, che sottolinea “ancora una volta l’impegno dell’amministrazione Dipietro a favore delle strutture scolastiche cittadine e la capacità, comprovata negli anni, di attingere a risorse economiche extra bilancio comunale”.

In particolare il progetto ha l’obbiettivo di ampliare l’offerta formativa e rendere gli istituti scolastici sempre più aperti al territorio, anche oltre l’orario scolastico, accogliendo la necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, contrastando, al contempo, fenomeni di dispersione scolastica, riducendo la marginalità sociale.

“Un ringraziamento – conclude l’Assessore Palermo – agli uffici per il prezioso supporto dato al raggiungimento di questo ulteriore importante finanziamento per la nostra città”.